«От Doors до Канье Уэста»: Сервис «Звук» назвал величайшие альбомы

«Шестидесятые стали периодом авангардного джаза, яркого соула и ревущего рок-н-ролла — они подарили миру The Doors и Led Zeppelin. Восьмидесятые принесли с собой уличный рэп, сумрачный рок и раскрыли новые грани поп-музыки. Тогда ярче прочих звучали альбомы Desintegration, Straight Outta Compton и Daydream Nation», - считают авторы подборки.

К культовым альбомом «нулевых» они, в частности, отнесли «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» Канье Уэста, «Discovery» группы Daft Punk и «Back To Black» Эми Уайнхаус.

Издание «Rolling Stone» ранее назвало Джими Хендрикса лучшим гитаристом в истории. Певец и композитор Юрий Лоза сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что современные гитаристы играют круче Хендрикса, однако сравнивать их некорректно.

