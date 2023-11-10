«От Doors до Канье Уэста»: Сервис «Звук» назвал величайшие альбомы
Сервис «Звук» назвал 50 величайших альбомов современности с 1960-х годов по наше время, сообщили НСН в пресс-службе компании.
При этом их можно прослушать на данной платформе. Кроме того, в рамках интерактивной экскурсии можно узнать интересные истории об известных музыкантах.
«Шестидесятые стали периодом авангардного джаза, яркого соула и ревущего рок-н-ролла — они подарили миру The Doors и Led Zeppelin. Восьмидесятые принесли с собой уличный рэп, сумрачный рок и раскрыли новые грани поп-музыки. Тогда ярче прочих звучали альбомы Desintegration, Straight Outta Compton и Daydream Nation», - считают авторы подборки.
К культовым альбомом «нулевых» они, в частности, отнесли «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» Канье Уэста, «Discovery» группы Daft Punk и «Back To Black» Эми Уайнхаус.
Издание «Rolling Stone» ранее назвало Джими Хендрикса лучшим гитаристом в истории. Певец и композитор Юрий Лоза сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что современные гитаристы играют круче Хендрикса, однако сравнивать их некорректно.
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