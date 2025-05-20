В Париже нашли украденный в 1988 году бюст Джима Моррисона

В Париже нашли украденный в 1988 году бюст фронтмена рок-группы The Doors Джима Моррисона. Об этом сообщает отдел по финансовым и антикоррупционным делам французской полиции.

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Речь идёт о небольшой статуэтке, которую сделал хорватский художник Младен Микулин. Её установили на могиле музыканта в 1981 году - в 10-ю годовщину его смерти.

Какие-либо подробности, связанные с находкой, не раскрываются, равно как и имена подозреваемых. Французские стражи порядка лишь указали, что нашли бюст Моррисона в ходе расследования совершенно иного дела.

Ранее у проживающего в КНР гражданина Италии нашли часы Джона Леннона Patek Philippe, которые украли у вдовы музыканта Йоко Оно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/jimmorrison
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