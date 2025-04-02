«Пел как Моррисон!»: Вэл Килмер в молодости довел клавишника The Doors до слез

Клавишник группы The Doors Рэй Манзарек рыдал, когда на съемках экранизации истории коллектива услышал хиты Джима Моррисона в исполнении Вэла Килмера, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров, подчеркнув, что Килмер был великим артистом.

Американский актер скончался накануне в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. По словам дочери актера Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония. Килмер родился в 1959 году, в 1981-м начал играть в театре, а в 1984-м дебютировал в кино. Артист сыграл в десятках фильмов, в том числе «Лучший стрелок», «Громовое сердце», «Плохой лейтенант», «5 дней в августе». Также он запомнился по ролям Брюса Уэйна в «Бэтмен навсегда», Криса Шихерлиса в «Схватке», Джима Моррисона в экранизации истории группы «The Doors» и Перри из «Поцелуя навылет». Шнейдеров поделился историей про Килмера, которую ему поведал режиссер фильма о The Doors Оливер Стоун.

«Килмер был великим артистом! Когда он играл Моррисона в фильме про The Doors, он все песни пел сам, отказавшись брать голос певца. Мне Оливер Стоун рассказывал, что на одну из съемок музыкальных сцен пришел Рэй Манзарек. Он стоял и наблюдал за процессом, потом обнял Оливера и просто зарыдал. Он сказал, что перед ним живой Джим Моррисон», - рассказал собеседник НСН.

Герой Килмера Том «Айсмен» Казански в сиквеле «Лучшего стрелка» почти не разговаривает и к концу фильма умирает от рака. У самого Вэла Килмера диагностировали рак гортани в 2014 году, однако после лечения он вышел в ремиссию.

