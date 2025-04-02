«Пел как Моррисон!»: Вэл Килмер в молодости довел клавишника The Doors до слез
Актер Вэл Килмер в фильме про The Doors сам исполнял все хиты коллектива, чем поразил клавишника группы, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Клавишник группы The Doors Рэй Манзарек рыдал, когда на съемках экранизации истории коллектива услышал хиты Джима Моррисона в исполнении Вэла Килмера, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров, подчеркнув, что Килмер был великим артистом.
Американский актер скончался накануне в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. По словам дочери актера Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония. Килмер родился в 1959 году, в 1981-м начал играть в театре, а в 1984-м дебютировал в кино. Артист сыграл в десятках фильмов, в том числе «Лучший стрелок», «Громовое сердце», «Плохой лейтенант», «5 дней в августе». Также он запомнился по ролям Брюса Уэйна в «Бэтмен навсегда», Криса Шихерлиса в «Схватке», Джима Моррисона в экранизации истории группы «The Doors» и Перри из «Поцелуя навылет». Шнейдеров поделился историей про Килмера, которую ему поведал режиссер фильма о The Doors Оливер Стоун.
«Килмер был великим артистом! Когда он играл Моррисона в фильме про The Doors, он все песни пел сам, отказавшись брать голос певца. Мне Оливер Стоун рассказывал, что на одну из съемок музыкальных сцен пришел Рэй Манзарек. Он стоял и наблюдал за процессом, потом обнял Оливера и просто зарыдал. Он сказал, что перед ним живой Джим Моррисон», - рассказал собеседник НСН.
Герой Килмера Том «Айсмен» Казански в сиквеле «Лучшего стрелка» почти не разговаривает и к концу фильма умирает от рака. У самого Вэла Килмера диагностировали рак гортани в 2014 году, однако после лечения он вышел в ремиссию.
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