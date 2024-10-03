«В одной лодке с молодежью»: Пригожин пообещал сюрпризы на шоу «Трибьют Валерии»

«Будет все ярко, нарядно и красиво. Концерт должен быт состояться в день рождения Валерии, 17 апреля, но трагедия в Crocus City Hall 22 марта помешала нам его провести. Наконец-то сегодня выступление должно состояться. Все заявленные артисты подтвердили свое участие, даже будут сюрпризы, о которых пока что сказать не могу. При этом каждый из них индивидуален и не похож на Валерию. Многие участники концерта уже сами собирают стадионы», — сказал Пригожин.

Собеседник НСН отметил, что участие в концерте молодых звезд свидетельствует об уважении к личности и репертуару героини вечера.

«То, что сегодня молодежь участвует в концерте Валерии, — это проявление максимального уважения к ее репертуару, к ее личности. Самое лучшее общение между взрослыми и молодыми людьми — это творчество, это музыка, то, что их объединяет. Мы не конкурируем с молодым поколением, а дружим с ним, стараемся быть на одной волне и плыть на одной лодке. Они выросли на песнях Валерии, а мы слушаем их с удовольствием», — подытожил он.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Валерия получает от трех миллионов рублей и выше за концерт, артистка была и остается «на плаву».

