Пригожин анонсировал выпуск сингла Валерии и Миши Марвина 17 апреля

Исполнители Валерия и Миша Марвин презентуют новый сингл «Ты свободна» 17 апреля, сказал НСН Иосиф Пригожин.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что его жена, певица Валерия, выпустит в свой день рождения 17 апреля новый сингл, записанный в дуэте с украинским певцом Мишей Марвином (настоящее имя — Михаил Решетняк).

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«Новую песню, которая выйдет 17 апреля, написал Миша Марвин. Называется она «Ты свободна». У меня есть моя любимая женщина, любимая женщина многих миллионов, которая живет в России, которая поет в России, которая продолжает выпускать песни», — заявил продюсер.

Ранее певица Алла Пугачева в преддверии 75-летнего юбилея выпустила новый сингл под названием «Я плачу», автором композиции является Леонид Агутин.

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ФОТО: РИА Новости
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