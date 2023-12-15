В новогоднем шоу «VK под шубой 2» примут участие Баста и Инстасамка

Так, стало известно, что в празднике примут участие исполнители Стас Михайлов, Инстасамка, Баста, Эльдар Джарахов и другие. Главные роли в шоу достались актерам Сергею Бурунову и Даниилу Вахрушеву.

Российские компании стали тратить больше денег на новогодние корпоративы, при этом звезд стали заменять на малоизвестных артистов, ранее рассказали НСН эксперты ивент-индустрии.

