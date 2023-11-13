«Устраивают дискотеки»: На корпоративы в России все чаще зовут ноунеймов и кавер-бэнды

«Сейчас не супербольшой выбор артистов, при этом все зависит от бюджета. Мы видим, что достаточно часто обращаются к ноунеймам: делают больше программу выступления, добавляют какие-то интерактивы, чтобы как-то развлечь гостей. Несколько лет назад артисты "Золотого граммофона" были очень желанны, мероприятия строились вокруг звезд, а сейчас сместились приоритеты. Если раньше хотелось увидеть какую-то хорошо поющую звезду, сейчас больше заняты командами, образованием команд, поддержанием духа и новогоднего настроения», - сказала НСН директор департамента организации мероприятий Event Lab «СберМаркетинга» Карина Иванова.

При этом она не согласилась с мнением, что артисты завышают гонорары, указав на популярность кавер-бэндов.

«Не могу сказать, что у артистов стали какие-то завышенные требования. Ничего не поменялось, мы не видим какого-то бурного ажиотажа, всплеска или бума, у нас нет аврального режима. Сейчас есть ноунейм-артисты, популярны кавер-группы, они экономят бюджет и все устраивают дискотеки. Нельзя сказать, что какая-то звезда стоила одну цифру, а сейчас "О Боже мой!" Все прекрасно понимают, что нельзя озвучивать суперцифры, потому что ты останешься без приглашения. Бывает, кто-то спохватился в конце ноября, а уже все заняты, даже хорошие ноунейм-коллективы, которые приятно послушать. При этом селебрити и звезды ставят компанию на карандаш и в случае отмен могут возвратиться, потому что декабрь для них хлебный месяц», - заключила собеседница НСН.

Со своей стороны, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля сообщила НСН, что сейчас наблюдается эффект повышенного спроса на артистов.