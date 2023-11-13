«Устраивают дискотеки»: На корпоративы в России все чаще зовут ноунеймов и кавер-бэнды
Звезды не запрашивают запредельные гонорары, потому что компании начали менять их на ноунейм-исполнителей, сказала в эфире НСН Карина Иванова, а Юлия Жоля указала на эффект повышенного спроса.
Российские компании стали тратить больше денег на новогодние корпоративы, при этом звезд стали заменять на малоизвестных артистов, рассказали НСН эксперты ивент-индустрии.
Музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди ранее сообщил НСН, что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.
«Сейчас не супербольшой выбор артистов, при этом все зависит от бюджета. Мы видим, что достаточно часто обращаются к ноунеймам: делают больше программу выступления, добавляют какие-то интерактивы, чтобы как-то развлечь гостей. Несколько лет назад артисты "Золотого граммофона" были очень желанны, мероприятия строились вокруг звезд, а сейчас сместились приоритеты. Если раньше хотелось увидеть какую-то хорошо поющую звезду, сейчас больше заняты командами, образованием команд, поддержанием духа и новогоднего настроения», - сказала НСН директор департамента организации мероприятий Event Lab «СберМаркетинга» Карина Иванова.
При этом она не согласилась с мнением, что артисты завышают гонорары, указав на популярность кавер-бэндов.
«Не могу сказать, что у артистов стали какие-то завышенные требования. Ничего не поменялось, мы не видим какого-то бурного ажиотажа, всплеска или бума, у нас нет аврального режима. Сейчас есть ноунейм-артисты, популярны кавер-группы, они экономят бюджет и все устраивают дискотеки. Нельзя сказать, что какая-то звезда стоила одну цифру, а сейчас "О Боже мой!" Все прекрасно понимают, что нельзя озвучивать суперцифры, потому что ты останешься без приглашения. Бывает, кто-то спохватился в конце ноября, а уже все заняты, даже хорошие ноунейм-коллективы, которые приятно послушать. При этом селебрити и звезды ставят компанию на карандаш и в случае отмен могут возвратиться, потому что декабрь для них хлебный месяц», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля сообщила НСН, что сейчас наблюдается эффект повышенного спроса на артистов.
«Мы испытываем эффект повышенного спроса, который накопился за время ковида и первого года СВО. Сейчас никто не отказывается от мероприятий, их очень много, несмотря на то, что бюджеты увеличились. Помимо гонораров артистов за последние пару лет увеличились затраты на декорации, кейтеринг, техническое оборудование. Это все приводит к повышению стоимости чеков на корпоративы», - отметила Жоля.
Музыкальный продюсер и кинокомпозитор Вадим Преображенский ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что гонорары Витаса за корпоративы в Китае доходили до полумиллиона долларов.
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