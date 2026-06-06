В Москве стартовал фестиваль «VK Музыка Летом»

Зрителей ждёт насыщенная программа: на сцене выступят Toxi$, Saluki, Mona, Mayot, Лолита, Bearwolf, Gspd & Dead Blonde и другие исполнители. Старт фестивального сезона взяли на себя Lida и CMH.

Концерты будут радовать публику каждые выходные — с четверга по воскресенье. В афише — как признанные звёзды, так и яркие новички музыкальной сцены. Помимо концертов, программа включает общение с артистами, автограф‑сессии, а также розыгрыши призов от «VK Музыки».



На территории фестиваля также обустроили гастрономическую зону, экстрим‑парк, а также площадки для скейтбординга и игры в баскетбол.



Организаторы проекта — концертное агентство Local Events и лейбл VK Records. В прошлом сезоне фестиваль провёл свыше 60 мероприятий, которые посетили более 170 тысяч человек.

Ранее директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов сказал спецкору НСН, что развитие искусственного интеллекта не отменит музыку, написанную человеком.

