Арбенина рассказала, как решила записать рэп-альбом «Rap for Mama»
Диана Арбенина заявила НСН, что некоторые песни из нового альбома «Rap for Mama» прозвучат на сцене фестиваля «Музыка жизни».
Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в пресс-центре НСН рассказала, что на рэп-альбом «Rap for Mama» ее вдохновили музыкальные предпочтения дочери.
«У меня двое подростков, им уже 16 лет. Моя дочь очень любит рэп. Она мне составила плейлист своей любимой музыки на 11 часов, назвала его «Рэп для мамы». Там был только рэп и больше ничего. Я так наслушалась, что заболела этим жанром музыкальным, и мы выпустили пластинку. Я думала, когда выпускать альбом, но, конечно, 1 июня, в Международный день защиты детей», - рассказала она.
При этом артистка подчеркнула, что не планирует в дальнейшем уделять в своем творчестве больше внимания рэпу.
«Я никогда ничего не делаю намеренно. Мне захотелось, я сделала, но никаких стратегических планов у меня нет», - уточнила Арбенина.
По словам певицы, некоторые песни из нового альбома также прозвучат 7 июня на сцене фестиваля «Музыка жизни».
«То, как живут дети и старики в стране, очень ее характеризует. Если дети и старики живут плохо, значит, общество не обращает на них внимание на тех, кто нуждается в помощи. Мне кажется, мы собрались именно для того, чтобы помогать. Мы начинаем активно репетировать, на нашем выступлении 7 июня будут песни из нового альбома», - уточнила певица.
Благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого выступили НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня, пройдет в честь Международного Дня защиты детей на площадке у Останкинской телебашни 7 июня с 12:00. В этот день на сцену выйдут Диана Арбенина. Ночные Снайперы а также Вадим Самойлов/Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов /Анимация, Капитан Макс, SADLESS, Дела Поважнее и CASUAL, напоминает «Радиоточка НСН».
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