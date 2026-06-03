Человеческий эксклюзив: В «Яндексе» ожидают появление новой профессии в ИИ-музыке
Спрос на авторское творчество дополнится человеческими подборками сгенерированной нейросетями музыки, заявил НСН Александр Крайнов.
Развитие искусственного интеллекта не отменит музыку, написанную человеком, заявил в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту НСН директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Всё равно останется спрос на авторское творчество. Есть конкретный музыкант, он это написал, часть людей будет слушать человеческие произведения. Например, появление средств воспроизведения музыки не убило же живые концерты. Столько людей на них ходят, потому что это круто, там что-то другое, хотя там тоже, если разобраться, цифровой звук, который проходит через колонки. Теперь живая музыка тоже останется востребованной. Скажем, как в одежде. Есть масс-маркет, когда автоматически шьется, а есть что-то бутиковое, когда специально для тебя пошили руками, это имеет значение», - отметил собеседник НСН.
При этом, по его оценке, роль человека сохранится и в сгенерированной нейросетями музыке.
«Даже в этом случае будет важно влияние человека, потому что нам хочется, чтобы кто-нибудь для нас сделал подборку. Есть эта бесконечная машинка, которая что-то там создает, а кто-то прослушает и выложит свой топ. Вот сейчас, мы продолжаем слушать радиостанции. Зачем, ведь любая музыка доступна? Однако на радио для тебя кто-то выбрал, предложил, что послушать, и это хорошо. Наверняка появятся такие люди, которые будут генерировать музыку, отбирать подходящее и выкладывать, все будут на них подписываться. Он будет теперь автор, потому что как-то там правильно настроил, а главное, отобрал, и сказал, что это сгенерированное – норм. В результате, тебе не нужно слушать всё на свете – кто-то сделал для тебя подборку. Так называемый новый контент-продюсер», - спрогнозировал Александр Крайнов.
Ранее композитор и продюсер Виктор Дробыш признался в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обращается к искусственному интеллекту для определения направления при написании песен. Однако он не доверяет свою работу нейросетям безоговорочно.
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