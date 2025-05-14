В Москве откроется новая летняя сцена для концертов и фестивалей
14 мая 202521:04
В Москве откроется новая концертная площадка «Графит. Двор».
Восемнадцать выходных с музыкальными событиями под открытым небом пройдут с июня по сентябрь.
На сцене новой площадки выступят «АукцЫон», Ishome, пройдут вечеринки «BLAASH», «Uppercuts», «Рашн стаил», «BUHAI&TANCUI» и другие музыкальные события.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в центре Москвы будет построен новый концертный зал для Большого театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru