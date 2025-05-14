В Москве откроется новая летняя сцена для концертов и фестивалей

В Москве откроется новая концертная площадка «Графит. Двор».

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Восемнадцать выходных с музыкальными событиями под открытым небом пройдут с июня по сентябрь.

На сцене новой площадки выступят «АукцЫон», Ishome, пройдут вечеринки «BLAASH», «Uppercuts», «Рашн стаил», «BUHAI&TANCUI» и другие музыкальные события.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в центре Москвы будет построен новый концертный зал для Большого театра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотограф: Валера Белобеев
ТЕГИ:КонцертМузыкаМузыканты

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