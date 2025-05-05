Мацуев дал юбилейный концерт в Дубайской опере

Пианист Денис Мацуев выступил с юбилейным концертом в Дубайской опере вместе с Челябинским симфоническим оркестром под управлением дирижера Алексея Рубина. Впервые Народный артист России выступил в Объединенных Арабских Эмиратах в мае 1995 года, после чего эти концерты стали традиционными.

В программу юбилейного вечера вошли сочинения Петра Чайковского, Эдварда Грига и Джорджа Гершвина. В зале был аншлаг, зрители приветствовали мастерство российских музыкантов длительными овациями.

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Как рассказал Мацуев на встрече с журналистами, во время первого выступления в Дубае 30 лет назад было почти голое место. Он играл на рояле меньше метра для трех человек в зале.

Сейчас, по словам Народного артиста России, культурный ландшафт в ОАЭ стремительно меняется, но еще многое предстоит сделать. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пианист признался, что он планирует сделать в ОАЭ нечто значительное в плане музыки, «чему еще не было аналогов».

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ФОТО: Пресс-служба зала "Зарядье"
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