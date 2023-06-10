В Москве арестовали бывшего продюсера групп Louna, «Тараканы!» и «Слот»
В Москве арестовали американского музыканта Трэвиса Лика, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.
Уточняется, что американец подозревается в сбыте наркотиков. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Лик является вокалистом группы «Лови Ночь». Ранее он был продюсером групп Louna, «Тараканы!» и «Слот».
По данным телеканала РЕН ТВ, музыканта задержали в столице 6 июня. Во время задержания у него нашли свертки с наркотическими веществами, весы и зип-пакеты, отмечает СМИ.
Накануне активисты потребовали отменить концерты Rammstein в Швейцарии, передает «Радиоточка НСН».
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