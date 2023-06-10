В Москве арестовали бывшего продюсера групп Louna, «Тараканы!» и «Слот»

Уточняется, что американец подозревается в сбыте наркотиков. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Лик является вокалистом группы «Лови Ночь». Ранее он был продюсером групп Louna, «Тараканы!» и «Слот».



По данным телеканала РЕН ТВ, музыканта задержали в столице 6 июня. Во время задержания у него нашли свертки с наркотическими веществами, весы и зип-пакеты, отмечает СМИ.

Накануне активисты потребовали отменить концерты Rammstein в Швейцарии, передает «Радиоточка НСН».

