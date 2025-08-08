В метро Екатеринбурга появился вагон о Свердловском рок-клубе
В метро Екатеринбурга представили арт-поезд, один из вагонов в котором выполнен в стилистике уральского рока.
Концепция проекта построена на образе Екатеринбурга как города, в котором зародился Свердловский рок-клуб. Он стал местом становления множества групп, в том числе «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и «Агата Кристи». В визуальном оформлении вагона предствлены работы художницы Саши Alshey и граффити-художника из Екатеринбурга Никиты Бигги.
В вагоне размещены QR-коды, по которым можно перейти к эксклюзивной подборке музыки, подкастов и аудиокниг. Арт-поезд создан музыкальным сервисом «Звук» в партнерстве с подпиской СберПрайм и художницей Саши Alshey.
Ранее сообщалось, что 2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллину призвали разобраться с банками, «сливающими» данные ботам
- В РСТ не подтвердили данные о массовом отравлении россиян в Аланье
- Путин назначил посла РФ в Тринидаде и Тобаго
- Под Иркутском микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал
- СМИ: В США изменили уровень реки для прогулки Вэнса с семьей
- Издателю игры PUBG Mobile пригрозили потерей армии российских геймеров
- Россия и Казахстан начали строительство АЭС в поселке Улькен
- Экономист: Перемирие с Украиной спасёт Россию от рецессии
- Кабмин списал долги по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд рублей
- Козырная карта: Кому Израиль передаст руководство Газой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru