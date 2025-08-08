В метро Екатеринбурга появился вагон о Свердловском рок-клубе

Концепция проекта построена на образе Екатеринбурга как города, в котором зародился Свердловский рок-клуб. Он стал местом становления множества групп, в том числе «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и «Агата Кристи». В визуальном оформлении вагона предствлены работы художницы Саши Alshey и граффити-художника из Екатеринбурга Никиты Бигги.

В вагоне размещены QR-коды, по которым можно перейти к эксклюзивной подборке музыки, подкастов и аудиокниг. Арт-поезд создан музыкальным сервисом «Звук» в партнерстве с подпиской СберПрайм и художницей Саши Alshey.

Ранее сообщалось, что 2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба, напоминает «Радиоточка НСН».

