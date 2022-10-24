«Это бред какой-то!»: Группа Чиж & Co указала на виновных в отмене московских концертов

«Было отменено сразу два концерта. Они нам даже никаких предоплат не перечислили, мы билеты покупали за свои деньги. Мы столько лет с ними работали и поверили на слово, у них какие-то трудности были, ладно. Ждали до последнего, пытались сохранить концерт, группа что могла, то сделала. Были подготовлены две разные программы на каждый день, были куплены билеты и забронированы гостиницы за свой счет. Мы все свои обязательства выполнили, а они ничего не могли: даже не давали гарантии на перенос концерта», - сказал Асанов.

При этом он опроверг появившуюся в соцсетях информацию, что концерты якобы были отменены за несколько часов до начала.

«Да нет, какие шесть часов. Первый раз мы отменили концерт за двое суток. Мы обозначили «Время Ч», что за двое суток они должны выполнить все свои обязательства, они их не выполнили. На следующий день пытались до вечера, но у них там какие-то проблемы с кассами. В других городах, конечно, все в силе. Здесь конкретная вина данного клуба. В Москве нас увидят в декабре, в клубе "1930"», - разъяснил директор группы.



При этом Асанов назвал бредом заявления организаторов, что они не виноваты в отмене.

«Они написали, что "по независящим от них причинам", но что значит, от них не зависит? Мы что ли виноваты? Это они, а не мы. Мы поэтому и добавили в свое сообщение фразу, что это из-за невыполнения контрактных обязательств. Мы говорим, что они виноваты, они пишут, что не виноваты. Это бред какой-то. Группа тут точно абсолютно не причем. Мы готовы были выехать», - подчеркнул он.

По словам директора группы, был разговор о переносе концертов на январь, но и тут музыкантам не давали гарантии.

«Они хотели переносить на январь. Но если бы они хотя бы гарантировали, что 100% это будет, а они такой гарантии не давали. Если бы мы сделали перенос, у нас была бы нарушена договоренность с другим клубом. Они сказали: "Тогда подвиньте тот концерт"», - рассказал Асанов.

Он признался, что музыканты очень расстроены сложившейся ситуацией, отметив при этом, что неустоек от организаторов группа требовать не будет.