В Киеве разрешили трем российским артистам выступать на Украине
В Службе безопасности Украины отсутствуют данные, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив (Елка) незаконно посещали Крым в последнее время, пишут «Известия».
В итоге СБУ разрешила музыкантам выступать на территории страны. Недавно к главе СБУ Ивану Баканову обратилась украинская общественная организация «Крымско-татарский ресурсный центр» с призывом рассмотреть возможность запрета въезда на Украину этим артистам по причине якобы незаконных поездок в Крым.
В украинском ведомстве отметили, что на данный момент эти артисты имеют право посещать страну и выступать на ее территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против запрета на показ фильмов из-за участия в них актеров, попавших под санкции Киева.
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