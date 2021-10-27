В Киеве разрешили трем российским артистам выступать на Украине

В итоге СБУ разрешила музыкантам выступать на территории страны. Недавно к главе СБУ Ивану Баканову обратилась украинская общественная организация «Крымско-татарский ресурсный центр» с призывом рассмотреть возможность запрета въезда на Украину этим артистам по причине якобы незаконных поездок в Крым.

В украинском ведомстве отметили, что на данный момент эти артисты имеют право посещать страну и выступать на ее территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против запрета на показ фильмов из-за участия в них актеров, попавших под санкции Киева.

