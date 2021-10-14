СМИ: Пелагее запретили въезд на Украину

Российской певице Пелагее запретили въезд на территорию Украину, сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Издание разместило на своём портале фотографию ответа СБУ на соответствующий запрос, в котором говорится, что в настоящее время «действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П.С.».

Ранее Крымско-татарский ресурсный центр обратился в СБУ с просьбой запретить въезд на Украину российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьёвой (Круг) и Ёлке.

