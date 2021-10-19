Зеленский раскритиковал запрет фильмов из-за санкций против российских актеров

«Как поступить с фильмом, где есть, например, [актриса Лия] Ахеджакова, которая снималась в советском фильме, которая там стоит рядом с актером, который запрещен [на Украине], а она поддерживает независимость Украины? Она же не виновата, что фильм был снят 30 лет назад», — подчеркнул Зеленский, добавив, что любимые фильмы «страдать из-за этого не должны».

Кроме того, украинский президент напомнил о сериале «Сваты», который продюсировал до шестого сезона. Показ фильма запретил Совет безопасности Украины (СБУ), несмотря на то, что сериал сняли до «войны с Россией», пишет «Свободная пресса». В дальнейшем юристам создавшей сериал студии «Квартал 95» удалось отменить запрет.

Напомним, ряд российских артистов попали в черный список министерства культуры Украины за посещение Крыма, участие в съемках на этой территории и в «пропагандистских мероприятиях РФ». В частности, в перечень запрещенных внесли режиссера Станислава Говорухина, актеров Михаила Боярского, Олега Табакова, Бориса Клюева, Евгения Стеблова, Михаила Пореченкова. Кроме того, в черном списке оказались актрисы Ирина Алферова, Алиса Фрейндлих, Валентина Талызина и многие другие.

