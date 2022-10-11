В ФРГ могут отменить концерт лидера Pink Floyd из-за его позиции по Украине

В Мюнхене могут отменить концерт одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по украинскому вопросу, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Издание приводит слова главы Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгл, которая назвала проведение концерта музыканта невозможным, так как он якобы распространяет теории заговора о конфликте на Украине.