Основатель Pink Floyd обвинил США в убийствах, пропаганде и манипуляциях

Один из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выдвинул обвинения в адрес Вашингтона в совершении целенаправленных убийств, вмешательствах в выборы и пропаганде. Такую точку зрения он озвучил в интервью журналу Rolling Stone.

По словам Уотерса, Соединённые Штаты Америки «злее всех как минимум в десять раз». Он также назвал «безосновательными» обвинения, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы, в частности, о якобы вмешательстве в выборы в США.

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Роджер Уотерс также считает, что к обострению на Украине привела неспособность западных стран к договорённостям. Музыкант считает, что они специально провоцировали Россию на вторжение. При этом, по его оценке, Москва на протяжении 20 лет пытались избежать этого.

Это уже не первое подобное высказывание одного из отцов-основателей Pink Floyd. В августе в эфире CNN он заявил, что США намеренно разжигают конфликт на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, Уотерс назвал президента США Джо Байдена «военным преступником».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаМузыканты
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