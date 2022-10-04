Основатель Pink Floyd обвинил США в убийствах, пропаганде и манипуляциях

Один из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выдвинул обвинения в адрес Вашингтона в совершении целенаправленных убийств, вмешательствах в выборы и пропаганде. Такую точку зрения он озвучил в интервью журналу Rolling Stone.

По словам Уотерса, Соединённые Штаты Америки «злее всех как минимум в десять раз». Он также назвал «безосновательными» обвинения, которые Вашингтон выдвигает в адрес Москвы, в частности, о якобы вмешательстве в выборы в США.