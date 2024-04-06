В Чечне запретили музыку, не соответствующую темпу от 80 до 116 ударов в минуту
В Чечне запретили исполнять музыку, не соответствующую темпу от 80 до 116 ударов в минуту, передает местная газета «Грозный Информ».
Отмечается, что такое решение принял Минкульт региона. Это означает, что чеченцам придется отказаться от техно, транса, а также самбы, румбы и даже вальса. В ведомстве отметили, что сейчас проводится работа по соответствию чеченских музыкальных, вокальных и хореографических произведений республиканскому менталитету и музыкальному ритму.
Под запрет, согласно новым правилам, должны попасть многие популярные песни, а также классические произведения. Например, «День Победы» Льва Лещенко имеет темп выше 116 ударов, а в первом акте «Щелкунчика» Петра Чайковского звучит музыка темпом менее 80 ударов в минуту.
Ранее берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО. С предложением внести музыкальный жанр в реестр ООН обратилась уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот. По ее словам, берлинская техно-культура несет в мир «мультикультурное разнообразие, уважение и космополитизм», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru