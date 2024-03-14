«Новую волну» призвали сделать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Техно и электронная музыка «вышли» из стиля «новая волна», отметил в эфире НСН Максим Лейкин. 

Решение сделать берлинское техно объектом культурного наследия ЮНЕСКО является справедливым, но в этот список также стоит включить такой стиль музыки, как «новая волна», заявил сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин в разговоре с НСН.

Ранее берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО. С предложением внести музыкальный жанр в реестр ООН обратилась уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот. По ее словам, берлинская техно-культура несет в мир «мультикультурное разнообразие, уважение и космополитизм». Лейкин отметил, что техно крайне популярно в Берлине.

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«Берлин – это, наверное, основной город в Европе, и до сих пор именно жанр техно там популярен. Туда приезжают люди со всего мира. Формально, это национальное достояние Германии, потому что в Берлине самые, так называемые, андеграундные клубы, флагманом является Berghain. Решение абсолютно справедливое. Есть такой стиль музыки "новая волна" 80-х годов, я бы однозначно тоже сделал бы его достоянием ЮНЕСКО, потому что техно и электроника в принципе "вышли" из него», - сказал Лейкин.

При этом, говоря о России, он отметил, что «визитной карточкой» страны является русская народная музыка.

«Считаю большим триумфом российский, советский балет, ансамбль «Березка». Фольклор, наверное, немножко подубитое слово… Я бы сказал, что это русская народная музыка, она прекрасна!» - резюмировал собеседник НСН.

Ранее вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в эфире НСН призвал включить «Арию» в Зал славы рок-н-ролла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Бизнес Online / А. Белкин
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