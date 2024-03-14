«Новую волну» призвали сделать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Решение сделать берлинское техно объектом культурного наследия ЮНЕСКО является справедливым, но в этот список также стоит включить такой стиль музыки, как «новая волна», заявил сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин в разговоре с НСН.

Ранее берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО. С предложением внести музыкальный жанр в реестр ООН обратилась уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот. По ее словам, берлинская техно-культура несет в мир «мультикультурное разнообразие, уважение и космополитизм». Лейкин отметил, что техно крайне популярно в Берлине.