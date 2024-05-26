В Британии отменили концерт Ники Минаж из-за ее задержания
В британском Манчестере перенесен концерт американской певицы Ники Минаж после ее задержания в Нидерландах, сообщает Daily Mail.
По данным издания, поклонники были в ярости после того, как прождали несколько часов и им разрешили зайти на концертную площадку, после чего шоу было отменено в последний момент. Сотни стоявших в очереди у входа в концертный зал фанатов певицы скандировали «освободите Ники Минаж».
Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов отпустили Минаж, которая была задержана в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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