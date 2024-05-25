СМИ: Американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту Схипхол

Американскую рэпершу Ники Минаж задержали в аэропорту Схипхол в Голандии, сообщил информационный портал nu.nl.

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По данным СМИ, у певицы были обнаружены легкие наркотики.

Военная полиция подтвердила порталу, что гражданка США была задержана в аэропорту за хранение легких наркотиков. Однако полиция отказалась раскрывать личность задержанной. На этой неделе Ники Минаж выступала в Амстердаме.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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