СМИ: Американскую певицу Ники Минаж задержали в аэропорту Схипхол
25 мая 202420:02
Американскую рэпершу Ники Минаж задержали в аэропорту Схипхол в Голандии, сообщил информационный портал nu.nl.
По данным СМИ, у певицы были обнаружены легкие наркотики.
Военная полиция подтвердила порталу, что гражданка США была задержана в аэропорту за хранение легких наркотиков. Однако полиция отказалась раскрывать личность задержанной. На этой неделе Ники Минаж выступала в Амстердаме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru