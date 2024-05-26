В Амстердаме задержанную за наркотики Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа
26 мая 202402:01
Правоохранительные органы Нидерландов отпустили американскую исполнительницу Ники Минаж, которая была задержана в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, сообщает France-Presse.
Это случилось после выплаты штрафа.
Ранее стало известно, что у певицы в багаже нашли легкие наркотики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru