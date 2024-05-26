В Амстердаме задержанную за наркотики Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа

Правоохранительные органы Нидерландов отпустили американскую исполнительницу Ники Минаж, которая была задержана в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, сообщает France-Presse.

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Это случилось после выплаты штрафа.

Ранее стало известно, что у певицы в багаже нашли легкие наркотики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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