СМИ: российские радиостанции убрали из эфира песни Пугачёвой и Меладзе

Песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой и заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе пропали из плейлистов российских радиостанций, играющих поп-музыку, сообщают СМИ со ссылкой на редактора одной из радиостанций Москвы.

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По данным собеседника портала, это связано с позицией артистов относительно спецоперации ВС РФ на Украине. По этой же причине также были убраны из эфира композиции, написанные Константином Меладзе.

Руководство «Русского Радио», которое входит в «Русскую Медиагруппу», пояснило, что Пугачёвой нет в эфире в связи с отсутствием у неё «новых песен, которые бы соответствовали актуальным запросам аудитории», пишет РБК.

Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкаПесниАлла ПугачеваРадиостанция
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