СМИ: российские радиостанции убрали из эфира песни Пугачёвой и Меладзе
Песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой и заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе пропали из плейлистов российских радиостанций, играющих поп-музыку, сообщают СМИ со ссылкой на редактора одной из радиостанций Москвы.
По данным собеседника портала, это связано с позицией артистов относительно спецоперации ВС РФ на Украине. По этой же причине также были убраны из эфира композиции, написанные Константином Меладзе.
Руководство «Русского Радио», которое входит в «Русскую Медиагруппу», пояснило, что Пугачёвой нет в эфире в связи с отсутствием у неё «новых песен, которые бы соответствовали актуальным запросам аудитории», пишет РБК.
Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Названы банки, работающие с Union Pay в Европе
- РФ готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока 2»
- СМИ: Украина ввела санкции против российских бизнесменов и украинских певиц
- Блинкен: Вашингтон призывает Москву принять его предложения по обмену заключенными
- США выпустят на рынок десять млн баррелей нефти из стратегического резерва
- МЭА: Европа переживёт зиму без особых проблем
- «Недоумеваю!»: Курский губернатор пришёл в ужас от условий для мобилизованных
- СМИ: российские радиостанции убрали из эфира песни Пугачёвой и Меладзе
- Вице-премьер Новак объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
- Кадыров в день рождения получил сертификат о мировом рекорде по числу санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru