СМИ: российские радиостанции убрали из эфира песни Пугачёвой и Меладзе

По данным собеседника портала, это связано с позицией артистов относительно спецоперации ВС РФ на Украине. По этой же причине также были убраны из эфира композиции, написанные Константином Меладзе.

Руководство «Русского Радио», которое входит в «Русскую Медиагруппу», пояснило, что Пугачёвой нет в эфире в связи с отсутствием у неё «новых песен, которые бы соответствовали актуальным запросам аудитории», пишет РБК.

Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Невские новости».