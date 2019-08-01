В 2020 году «НАШЕСТВИЕ» станет костюмированным
В год юбилейного 20-го «НАШЕСТВИЯ» организаторы курпнейшего open-air страны объявили тему следующего фестиваля — карнавал. Третье десятилетие Главного Приключения Года начнется с ярких перемен. Неизменным останется только привычно мощный лайн-ап, который организаторы начнут анонсировать уже осенью.
Карнавальное «НАШЕСТВИЕ» 2020 обещает стать пятым временем года: фестиваль сотрёт все барьеры и правила, превращая один год в костюмированный праздник жизни.
Напомним, что с каждым годом крупнейший в России фестиваль становится комфортнее, старается объединить все лучшее в активном отдыхе и современной инфраструктуре с хорошей музыкой.
«НАШЕСТВИЕ» открывает двери поклонникам популярной культуры, посвященной фантастике, кино, комиксам и компьютерным играм. «Карнавал» — это не только время смеха и беззаботности, но и огромная площадка для творчества, возможность оказаться в образе своих любимых героев.
Добавим, масштабную музыкальную программу «НАШЕСТВИЯ» пополнит масса необыкновенных флэшмобов и конкурсов, красочные ночные и дневные шествия, которые перевернут жизнь обязательно к лучшему.
Ожидание «Главного приключения года» волнующее и волшебное. И процесс подготовки к нему станет более интригующим, когда большинство интересных идей можно воплотить в характерном образе. Самое главное условие, чтобы наряд был легким и позволял свободно двигаться и танцевать. Желающие пойти дальше могут стилизовать свое авто, украсить его перед поездкой на фестиваль по настроению.
Напомним, в 2019 году «НАШЕСТВИЕ» отпраздновало 20-летний юбилей. О том, как прошло Главное Приключение Года, читайте в материале НСН.
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