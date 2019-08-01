В 2020 году «НАШЕСТВИЕ» станет костюмированным

В год юбилейного 20-го «НАШЕСТВИЯ» организаторы курпнейшего open-air страны объявили тему следующего фестиваля — карнавал. Третье десятилетие Главного Приключения Года начнется с ярких перемен. Неизменным останется только привычно мощный лайн-ап, который организаторы начнут анонсировать уже осенью.

Карнавальное «НАШЕСТВИЕ» 2020 обещает стать пятым временем года: фестиваль сотрёт все барьеры и правила, превращая один год в костюмированный праздник жизни.

Напомним, что с каждым годом крупнейший в России фестиваль становится комфортнее, старается объединить все лучшее в активном отдыхе и современной инфраструктуре с хорошей музыкой.