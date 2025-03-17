«Есть, за что!»: Вадим Самойлов об отмене концертов артистов за символику и критику СВО
Артисты должны отдавать себе отчет, какие символы носят на себе и что говорят во время своих выступлений, заявил НСН Вадим Самойлов.
Высказывания против спецоперации и россиян, а также оправдание терроризма является веской причиной для отмены концерта отдельного музыканта. При этом уехавшие артисты при желании могут возобновить выступления в России, но для этого потребуются не только искренние извинения, но и поступки, отметил в разговоре с НСН основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
С 2022 года общественники и активисты все чаще призывают к отмене концертов различных артистов за их поведение или высказывания. С этим сталкиваются как рок-музыканты, так и эстрадные певцы. Самойлов назвал отмену некоторых артистов оправданной с учетом проведения спецоперации.
«Есть абсолютные истории, когда человек мало того, что высказывается против СВО, еще и может попадать под оправдание терроризма или оправдание военных преступлений, просто плохо говорить обо всех нас. Возможно, в сегодняшней ситуации такие отмены – правильное решение. Другое дело, что сам механизм отмены и получения статуса иноагента должен быть более прозрачным и понятным. Сейчас это носит рекомендательный характер, считаю, что власти должны взять больше ответственности - этот артист себе позволяет такие высказывания, мы не хотим, чтобы он выступал», - сказал он.
Как уточнил собеседник НСН, в ряде случаев отмененные музыканты имеют возможность выступать в России на частных площадках.
«Как правило, речь о государственных площадках. Насколько мне известно, многие артисты перемещают свои концерты с государственных площадок на какие-то частные поменьше, там у них есть возможность выступать. У меня нет каких-то списков запрещенных артистов, но я слышал, что отменяют в том числе концерты моего брата. При этом я видел материалы, демонстрирующие, что они говорят и поют на концертах, какие нашивки надевают. В общем-то есть, за что отменять. Надо включать голову, когда ты надеваешь на себя какие-то символы», - заявил музыкант.
В начале января 2025 года сообщалось, что в Екатеринбурге отменили концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова во второй раз. Первоначально выступление должно было состояться еще в августе 2024 года, но его отменили после действий активистов из «Русской общины». Концерт перенесли на январь, однако организатор отменил его без объяснения причины. На весну 2025 года у Глеба Самойлова запланированы концерты в городах Израиля, Казахстана, Грузии, Армении и Сербии, напоминает «Радиоточка НСН»
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