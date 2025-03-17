«Есть, за что!»: Вадим Самойлов об отмене концертов артистов за символику и критику СВО

Как уточнил собеседник НСН, в ряде случаев отмененные музыканты имеют возможность выступать в России на частных площадках.

«Как правило, речь о государственных площадках. Насколько мне известно, многие артисты перемещают свои концерты с государственных площадок на какие-то частные поменьше, там у них есть возможность выступать. У меня нет каких-то списков запрещенных артистов, но я слышал, что отменяют в том числе концерты моего брата. При этом я видел материалы, демонстрирующие, что они говорят и поют на концертах, какие нашивки надевают. В общем-то есть, за что отменять. Надо включать голову, когда ты надеваешь на себя какие-то символы», - заявил музыкант.

В начале января 2025 года сообщалось, что в Екатеринбурге отменили концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова во второй раз. Первоначально выступление должно было состояться еще в августе 2024 года, но его отменили после действий активистов из «Русской общины». Концерт перенесли на январь, однако организатор отменил его без объяснения причины. На весну 2025 года у Глеба Самойлова запланированы концерты в городах Израиля, Казахстана, Грузии, Армении и Сербии, напоминает «Радиоточка НСН»

