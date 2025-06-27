«Уже не мальчишки!»: Лидер «Гудтаймс» о дне рождения группы в «Лужниках»

Артем Шаров заявил НСН, что «Гудтаймс» не стареет, а вызревает, и пообещал яркое шоу в «Лужниках».

Лидер «Гудтаймс» Артем Шаров накануне 17-летия коллектива признался НСН, что только недавно осознал, какой долгий путь прошли музыканты группы.

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Концерт в честь дня рождения группы состоится 29 июня на площадке МТС Live Лето в Лужниках. Артисты обещают любимые песни, зажигательные танцы и сотни сожженных калорий. Шаров рассказал, что среди гостей шоу будут группы «Заточка» и ILWT.

«Я недавно почувствовал, что насколько выросла группа и в профессиональном плане, и в визуальном. Был концерт в Краснодаре, я взглянул на нас немного со стороны и понял, что уже не мальчишки с гитарами, а настоящие мужики. Прикольно, что мы все плечом к плечу, рука об руку проходим этот долгий путь. «Гудтаймс» не старее, он вызревает. К нам на праздник в «Лужниках» придет группа «Заточка» почти полным составом. Мы будем играть и песню ребят в том числе. Также гостями станет группа ILWT, с которой у нас недавно вышел совместный трек «Поясница». Эту песню мы ни разу не играли вживую. Посмотрим, как это будет. Есть легкие переживания», - сказал собеседник НСН.
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Шаров признался, что ему нравится ассоциация группы с фитнес-роком, и заявил, что сам регулярно занимается спортом.

«Мне нравится, что наша группа ассоциируется с фитнес-роком, потому что обычно рок-группы вызывают ассоциации, связанные с более деструктивным образом жизни. Приятно, что «Гудтаймс» относят к спортивной сфере. Я регулярно занимаюсь спортом, отжаться могу раз 50, наверное, подтянуться – 25. У нас на концертах серьезная кардионагрузка, мы сами не делаем акцент на своем внешнем виде, просто находимся в спортивной форме», - заключил музыкант.

Ранее Шаров заявил НСН, что представит выжимку лучших треков за последнее время на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».

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ФОТО: ТАСС
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