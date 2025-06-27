Шаров признался, что ему нравится ассоциация группы с фитнес-роком, и заявил, что сам регулярно занимается спортом.

«Мне нравится, что наша группа ассоциируется с фитнес-роком, потому что обычно рок-группы вызывают ассоциации, связанные с более деструктивным образом жизни. Приятно, что «Гудтаймс» относят к спортивной сфере. Я регулярно занимаюсь спортом, отжаться могу раз 50, наверное, подтянуться – 25. У нас на концертах серьезная кардионагрузка, мы сами не делаем акцент на своем внешнем виде, просто находимся в спортивной форме», - заключил музыкант.

Ранее Шаров заявил НСН, что представит выжимку лучших треков за последнее время на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».

