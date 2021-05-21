«Уже не конкурс домохозяек». «Евровидение» сравнили с «Грэмми»

«Открою небольшую тайну: не все это знают, но больше половины участников Евровидения (20 из 39) имеют контракты с мэйджорами (наиболее крупными музыкальными лейблами - прим. НСН): больше всего с Universal, дальше – Warner, Sony и так далее. Остальные 19 тоже, вероятно, имеют с ними контракты, тоже, но через какие-то "прокладки". Это большой шоу-бизнес. Это не конкурс домохозяек, как раньше это было. Это люди с контрактами у крупнейших лейблов мира с обязательствами, промокампаниями. Мэйджоры стали использовать "Евровидение" так, как и должны были использовать изначально: в качестве хорошего промо для стримингов. Зайдите в любой аккаунт мэйджора, того же Universal . Там битком набито рекламой участников Евровидения. Евровидение в этом смысле стало, если не "Грэмми" пока, хотя по телевизионной картинке оно обошло "Грэмми" уже давно, но он стал таким же технологичным, таким же "шоу-бизнесовым" мероприятием, как и "Грэмми"», - заявил он.

Ранее музыкант Родион Газманов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему у Манижи на «Евровидении» нет шансов.

