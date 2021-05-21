Назван «безупречный» фаворит Евровидения
Музыкальный редактор НАШЕго радио Александра Шулакова назвала страны, которые должны попасть в топ-5. России в нем нет
России в этом году уготовано место во второй пятерке, считает музыкальный редактор НАШЕго радио Александра Шулакова. Она назвала своих фаворитов из топ-5.
«Не думаю, что Манижа займет 15-е место, как ей пророчат букмекеры. Скорее всего, это будет вторая пятерка – думаю, в первую мы точно не войдем. За первое место поборются Италия и Швейцария. Италия безупречна. Группа (Maneskin – прим. НСН) потрясающе выглядит. Несмотря на то, что это рок, солист великолепно поет, свободно ведет себя на сцене, абсолютно не волнуется. Второй фаворит – Швейцария, потому что песня очень интересная. В пятерке также, скорее всего, будет Мальта, Украина и, возможно, Исландия», - заявила Шулакова.
Ранее музыкант Родион Газманов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поделился своими предположениями о возможном исходе конкурса.
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