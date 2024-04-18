СМИ: Уволенный из шоу «За гранью» Cоседов возвращается на НТВ

Журналист Сергей Соседов, уволенный из шоу «За гранью», возвращается на НТВ. Как пишет «СтарХит», он станет членом жюри нового шоу «ВИА Суперстар!».

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В сообщении говорится, что участниками нового проекта станут восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Кроме Соседова в состав жюри вошли ведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха и певица Наташа Королева.

«Группы — это большие коллективы, в них много людей, а стало быть, и больше работы, канители. К этому нужно было подготовиться... Группы судить несложно, как и солистов», — заключил Соседов.

Ранее Соседов заявил, что певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Соседов
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