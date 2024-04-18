СМИ: Уволенный из шоу «За гранью» Cоседов возвращается на НТВ

В сообщении говорится, что участниками нового проекта станут восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Кроме Соседова в состав жюри вошли ведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха и певица Наташа Королева.

«Группы — это большие коллективы, в них много людей, а стало быть, и больше работы, канители. К этому нужно было подготовиться... Группы судить несложно, как и солистов», — заключил Соседов.

Ранее Соседов заявил, что певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

