Соседов назвал «вбросами» информацию о гастролях Пугачевой

«Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить?», - рассказал он NEWS.ru.

По словам Соседова, у исполнительницы давно нет сил и здоровья для выступлений. Кроме того, широкая аудитория уже потеряла интерес к ее творчеству.

Ранее сообщалось, что певица планирует отметить свой 75-летний юбилей гастрольным туром по Европе, напоминает «Радиоточка НСН».

