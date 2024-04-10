Соседов назвал «вбросами» информацию о гастролях Пугачевой
Певица Алла Пугачева уже завершила свою карьеру и вряд ли намерена когда-то вновь выйти на сцену, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить?», - рассказал он NEWS.ru.
По словам Соседова, у исполнительницы давно нет сил и здоровья для выступлений. Кроме того, широкая аудитория уже потеряла интерес к ее творчеству.
Ранее сообщалось, что певица планирует отметить свой 75-летний юбилей гастрольным туром по Европе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru