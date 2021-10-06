Концертная индустрия оценила ущерб от сообщений СМИ в 100 млн рублей

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) заявила о потерях в размере 100 млн рублей, понесенных концертно-билетной индустрией в результате сообщений, появившихся в СМИ 4 октября 2021 года.

В связи с этим Ассоциация КТиБО приступает к судебно-претензионной работе по возмещению убытков.

4 октября в ряде средств массовой информации появились сообщения о якобы ужесточившихся мерах проведения массовых мероприятий со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Однако сразу после этого в СМИ появились опровержения этой информации.

Как отмечают представители Ассоциация КТиБО, на организаторов в различных регионах России обрушился шквал звонков от зрителей и партнеров относительно гипотетической «отмены всех массовых мероприятий».

Теперь Ассоциация намерена оспаривать в суде ложные публикации в СМИ, являющиеся разрушительными для отрасли.

