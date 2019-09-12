Успокоительное, красный самолет и гримерка для собак. На ROCK FM 95,2 новый сезон

На радиостанции ROCK FM 95,2 стартовал новый сезон с проектами о рокерах в кино, капризах и раскаяниях рок-исполнителей, а также о причинах распада групп в мельчайших подробностях.

Из нового проекта радиостанции «ROCK-N-MOVIE» слушатели смогут узнать все подробности о съемках и ролях рокеров: почему Игги Поп в одном из фильмов снимался в женской одежде, а Ларс Фон Триер коробками пил успокоительное, снимая в своем фильме легендарную Бьорк, и многое другое!

Ведущие расскажут у кого самая большая корона на голове в программе «РОК МОЗГА». Радиослушатели ROCK FM 95,2 вместе с ними прочитают райдеры рок-исполнителей и узнают: кто отказывается выйти на сцену без запеканки, кто летает только на красных самолетах, а кто любит своих собак так, что требует для них отдельную гримерку с охраной.

Об историях распада коллективов теперь можно послушать в программе «РАПСОДИЯ РАСПАДА». Где ведущие расскажут о самых интересных ссорах, дурных привычках рок-звезд в мельчайших подробностях.