Успокоительное, красный самолет и гримерка для собак. На ROCK FM 95,2 новый сезон
На радиостанции ROCK FM 95,2 стартовал новый сезон с проектами о рокерах в кино, капризах и раскаяниях рок-исполнителей, а также о причинах распада групп в мельчайших подробностях.
Из нового проекта радиостанции «ROCK-N-MOVIE» слушатели смогут узнать все подробности о съемках и ролях рокеров: почему Игги Поп в одном из фильмов снимался в женской одежде, а Ларс Фон Триер коробками пил успокоительное, снимая в своем фильме легендарную Бьорк, и многое другое!
Ведущие расскажут у кого самая большая корона на голове в программе «РОК МОЗГА». Радиослушатели ROCK FM 95,2 вместе с ними прочитают райдеры рок-исполнителей и узнают: кто отказывается выйти на сцену без запеканки, кто летает только на красных самолетах, а кто любит своих собак так, что требует для них отдельную гримерку с охраной.
Об историях распада коллективов теперь можно послушать в программе «РАПСОДИЯ РАСПАДА». Где ведущие расскажут о самых интересных ссорах, дурных привычках рок-звезд в мельчайших подробностях.
Каются за бурную жизнь рок-герои в программе «БИБЛИО-РОК». Только факты из главных рок-бестселлеров, прямо с книжных полок в эфир ROCK FM. Ведущие расскажут: как Оззи Осборн воровал телевизоры; почему Дейву Гролу из MUSE сорвало крышу, когда он услышал, как в баре ужасно перепели песню FOO FIGHTERS; почему Аксель Роуз возненавидел NIRVANA больше селедки с молоком.
ROCK FM 95,2 уже много лет круглосуточно радует всех, кто не признаёт ограничений – и в жизни, и в музыкальных жанрах. Лучшие хиты 70-80-х годов, песни мировых легенд рок-музыки Queen, AC/DC, DeepPurple, U2, The Rolling Stones и лучшие современные треки в стиле «рок» - все это плейлист ROCK FM.
Всё это можно услышть в новом сезоне на ROCK FM 95,2. Подробная информация - на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене