«Усидеть на двух стульях?»: Соседов призвал запретить Ани Лорак выступать в России

«С Ани Лорак у нас еще до конца не разобрались. Ситуация странная, непонятен ее статус. Она гражданка Украины, но там она враг народа, потому что она здесь делает карьеру. Мы ее позицию не знаем, она ее не высказывала. У меня складывается впечатление, что она хочет усидеть на двух стульях. Она ждет, когда все закончится, не хочет ссориться ни с кем. Но рынок ее, конечно, в России, так как здесь ее зрители. Но пришло время отвечать, где ты и за кого. Мы не слышим никаких цитат, я не видел интервью, она молчит как партизан, что ненормально», - отметил он.

По его словам, певица не должна выступать в России до проведения расследования. При этом Ани Лорак заявлена в афише музыкальной премии «Виктория», мероприятие намечено на 16 марта.

«Я считаю, что Ани Лорак очень серьезно надо призвать к ответу. Надо провести расследование в отношении того, отдавала ли она деньги ВСУ. Это все легко проверить. Министерство культуры должно дать оценку ее деятельности в России. В любом случае ее деятельность в России должна быть приостановлена, выступления приостановить, участия в шоу, она должна понимать, что Россия – это очень серьезно. Ани Лорак заявлена в афише музыкальной премии «Виктория». Она там выступать сейчас не должна. Я бы советовал организаторам тщательнее разобраться в этом вопросе. Деятели шоу-бизнеса, включая Киркорова, пытаются ее защитить, но что им еще остается делать? Она должна обозначить свою позицию», - подытожил собеседник НСН.

Депутат Госдумы Виталий Милонов еще в 2016 году предлагал исполнительнице содействие в получении гражданства РФ, однако тогда ее представитель заявлял, что у певицы нет намерений менять паспорт. Как сообщают источники, передает «Радиоточка НСН».

