Максим Фадеев не станет объявлять кастинг солисток на проект Глюк'oZa
12 февраля 202512:44
Продюсер Максим Фадеев занят поиском новой солистки на проект Глюк'oZa, но объявлять о кастинге не намерен. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Присылайте анкеты. Контакты везде есть», — написал продюсер.
Фадеев принял решение о перезапуске проекта, рассчитанного, по его словам, прежде всего, на детскую аудиторию.
Ранее стало известно, что Фадеев лишит певицу Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сочи наказали водителя, прокатившего енотов на крыше автомобиля
- Сын перенесшего инсульт Сергея Белоголовцева заявил о прекрасном самочувствии отца
- Отпевание Народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в Москве
- Россиян предупредили об опасности поддельных духов
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 390 военнослужащих и танк Leopard
- Против испанского журналиста возбудили дело о незаконном въезде в Курскую область
- Работу ресторана «The Бык» в Москве приостановили после сообщения об отравлении
- Рис и пшено стали самыми подешевевшими продуктами
- Жители Воронежской области получили от 14 до 18 лет колонии за госизмену
- Песков заявил о невозможности обмена территориями между РФ и Украиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru