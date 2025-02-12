Максим Фадеев не станет объявлять кастинг солисток на проект Глюк'oZa

Продюсер Максим Фадеев занят поиском новой солистки на проект Глюк'oZa, но объявлять о кастинге не намерен. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).

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«Присылайте анкеты. Контакты везде есть», — написал продюсер.

Фадеев принял решение о перезапуске проекта, рассчитанного, по его словам, прежде всего, на детскую аудиторию.

Ранее стало известно, что Фадеев лишит певицу Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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