Нашествие - 2019

Юрий Шевчук: Ожидайте в будущем году наши новые программы!

20 июля23:02

Лидер «ДДТ» рассказал в пресс-центре «Нашествия» о своем отношении к творчеству и жизни.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который пообещал представить новую программу группы на следующем «Нашествии».

Лидер «ДДТ» поздравил фестиваль «Нашествие» с юбилеем.

«Мы выступили сегодня неплохо?» – спросил Юрий Шевчук в пресс-центре журналистов, после чего услышал восторженные отзывы.

«Спасибо! Мы очень нервничали», - добавил он.

Отвечая на реплику журналиста о том, что «он крутой», Шевчук добавил:

«Крутые бывают только яйца. Какой я крутой? Я на себя смотрю иронично. Ирония спасает. Она помогает что-то новое из себя вытаскивать, увидеть это новое в окружающей действительности. Настолько этим интересно жить!» - подчеркнул музыкант.

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Зaвтрa, в день зaкрытия «Глaвного приключения годa», будет проведен мaсштaбный космический флешмоб «НAШЕСТВИЯ»: специaлисты «Роскосмосa» сделaют снимки с одного из своих спутников, итогом стaнет огромнaя космическaя фотогрaфия территории фестивaля.

Нaпомним, в первый день фестивaля зрители могли пройти тестировaние здоровья, попробовaв свои силы в нaстоящем отборе в отряд космонaвтов.

Всего с 18 по 21 июля на трех площадках фестиваля в Большом Завидове Тверской области выступят более 150 артистов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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