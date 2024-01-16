Юрий Лоза заявил о желании выступить на одной сцене с SHAMAN

Певец Юрий Лоза заявил, что не наблюдает отказа артистов от выступлений на одной сцене с SHAMAN (Ярослав Дронов) и сам не против выступить с ним на одном мероприятии.

В беседе с «Вечерней Москвой» Лоза отметил, что не наблюдает негатива по отношению к SHAMAN, так как тот часто выступает в сборных концертах на одной сцене с другими артистами. По словам Лозы, лично для него нет никакой разницы с кем он стоит на одной сцене.