Певец Александр Маршал назвал причины травли SHAMAN

«Может быть, это зависть – то, что не хотят с ним выходить на одну сцену. Потому что Shaman взял и собрал 60 тысяч человек в Лужниках, а они – нет», - заявил исполнитель.

Ранее стало известно, что ряд артистов на съемках «Песни года» в декабре 2023 года предпочли проигнорировать SHAMAN. По данным СМИ, одним из тех, кто отказался выходить на сцену с молодым исполнителем, был Леонид Агутин. Однако он позже опроверг эту информацию, уточнив, что не принимал участие в записи общей песни фестиваля.

Поддержал Дронова и Григорий Лепс. Он предположил, что те, кто никогда не выступал перед российскими солдатами, не могут высказываться о патриотизме.



