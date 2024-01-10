Певец Александр Маршал назвал причины травли SHAMAN
Травля, с которой столкнулся певец SHAMAN (Ярослав Дронов), вызвана завистью со стороны звезд эстрады, заявил заслуженный артист России Александр Маршал журналистам из «Абзац Медиа».
«Может быть, это зависть – то, что не хотят с ним выходить на одну сцену. Потому что Shaman взял и собрал 60 тысяч человек в Лужниках, а они – нет», - заявил исполнитель.
Ранее стало известно, что ряд артистов на съемках «Песни года» в декабре 2023 года предпочли проигнорировать SHAMAN. По данным СМИ, одним из тех, кто отказался выходить на сцену с молодым исполнителем, был Леонид Агутин. Однако он позже опроверг эту информацию, уточнив, что не принимал участие в записи общей песни фестиваля.
Поддержал Дронова и Григорий Лепс. Он предположил, что те, кто никогда не выступал перед российскими солдатами, не могут высказываться о патриотизме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru