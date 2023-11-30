«Кремлевский продукт»: Продюсер Киселев обвинил певца SHAMAN в неискренности

Лидер группы «Земляне», владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев обвинил певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в неискренности и назвал исполнителя «кремлевским продуктом». Об этом продюсер заявил за кулисами церемонии вручения премии «Золотой граммофон», сообщает NEWS.ru.

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По словам Киселева, Дронова неоднократно приглашали на «Золотой граммофон» и программы «Русского радио».

«К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — подчеркнул медиаменеджер.

Киселев также осудил SHAMAN за то, что артист монетизирует «деньги, которые получает от кремлевских идеологов», однако не помогает армии. Продюсер назвал ситуацию «необъяснимой», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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