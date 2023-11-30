«Кремлевский продукт»: Продюсер Киселев обвинил певца SHAMAN в неискренности

По словам Киселева, Дронова неоднократно приглашали на «Золотой граммофон» и программы «Русского радио».

«К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — подчеркнул медиаменеджер.

Киселев также осудил SHAMAN за то, что артист монетизирует «деньги, которые получает от кремлевских идеологов», однако не помогает армии. Продюсер назвал ситуацию «необъяснимой», пишет «Свободная пресса».

