Русские панки пытаются выбить из Трампа пособие по безработице
Лидер группы «НАИВ!» Александр Чача Иванов рассказал НСН в эфире НАШЕго радио о том, что из-за карантина он без денег и намерен просит помощи в США.
Режим самоизоляции в России снова продлен. Власти подготовили алгоритм постепенного снятия ограничений для регионов. Однако говорить о полном снятии режима самоизоляции пока рано, россияне и после 12 мая будут вынуждены оставаться дома. Музыканты и артисты не стали исключением, включая тех, кто находится на режиме самоизоляции за пределами России.
Лидер группы «НАИВ!» Александр Чача Иванов рассказал НСН в эфире НАШЕго радио о том, как он пытается получить пособие по безработице в США, где сейчас проживает.
«Я должен был вернуться в Россию в начале апреля. У группы «Наив» должны были начаться концерты, которые перенеслись на лето. Хотя, раз правительство России объявило, что выходить из самоизоляции будут постепенно, в несколько этапов, то нам разрешат продолжать свое концертное дело последними. Это очень прискорбно. Из-за этого лично я не имею уже средств к существованию, у меня нет никаких денег и заработков. Я безработный. И уже начинаю подумывать о том, чтобы написать письмо Дяде Сэму, чтобы тот подкинул мне деньжат по пособию по безработице», - рассказал музыкант.
Он также рассказал, как обстоят дела с режимом самоизоляции и мерами по борьбе с распространением коронавируса в том городе, где проживает.
«У нас сейчас 25 градусов тепла, а вчера было 34 градуса жары. Я нахожусь в Америке, Калифорния. Городок, в котором я сейчас живу, довольно маленький - 92 тысячи человек и подавляющее большинство пожилых, которые сидят себе спокойно на своих огородах, цветочки выращивают. В Штатах, конечно, количество заболевших больше чем в России, я надеюсь, что те меры, которые предпринимает российское правительство, помогут сдержать вирус и мы не получим таких миллионных результатов, как в Америке. А премьеру Мишустину хочу пожелать крепкого здоровья! Ограничений в передвижении, как в России, у нас нет, так как запрашивать и ходить по пропускам это антиамериканский путь. Карантин конечно здесь действует, но никаких военных патрулей и полицейских я не вижу», - рассказал Александр Чача Иванов.
Ранее в эфире НСН музыкант, певец, актёр театра и кино, участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов рассказал о том, как и за что его с супругой и собакой задержала полиция в период самоизоляции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- Русские панки пытаются выбить из Трампа пособие по безработице
- Число новых случаев заражения COVID-19 в России превысило 11 тысяч
- Карантин из-за COVID-19 может не пережить половина магазинов одежды в Москве
- «Песков — не социолог»: В «Левада-центре» ответили на критику пресс-секретаря президента
- «Зарвавшиеся молодчики» и старые споры: В Чехии ответили на претензии России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru