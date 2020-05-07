Русские панки пытаются выбить из Трампа пособие по безработице

Режим самоизоляции в России снова продлен. Власти подготовили алгоритм постепенного снятия ограничений для регионов. Однако говорить о полном снятии режима самоизоляции пока рано, россияне и после 12 мая будут вынуждены оставаться дома. Музыканты и артисты не стали исключением, включая тех, кто находится на режиме самоизоляции за пределами России.

Лидер группы «НАИВ!» Александр Чача Иванов рассказал НСН в эфире НАШЕго радио о том, как он пытается получить пособие по безработице в США, где сейчас проживает.

«Я должен был вернуться в Россию в начале апреля. У группы «Наив» должны были начаться концерты, которые перенеслись на лето. Хотя, раз правительство России объявило, что выходить из самоизоляции будут постепенно, в несколько этапов, то нам разрешат продолжать свое концертное дело последними. Это очень прискорбно. Из-за этого лично я не имею уже средств к существованию, у меня нет никаких денег и заработков. Я безработный. И уже начинаю подумывать о том, чтобы написать письмо Дяде Сэму, чтобы тот подкинул мне деньжат по пособию по безработице», - рассказал музыкант.