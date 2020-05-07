Грузинская группа «Мгзавреби» на карантине с утра до ночи занимаются детьми

«Дорогие друзья, мы живем в сложное, но интересное время. Вот мы с семьей уже больше месяца в самоизоляции дома. Что мы делаем, сидя дома? Мы всей семьей разобрали библиотеку, мы прослушали все винилы, что были у нас и по несколько раз. У нас есть такие правила, как например в день прочитать минимум пятьдесят страниц книги и посмотреть минимум один хороший фильм. Так же мы занимаемся уборкой, играем с детьми утром, днем и ночью, так как дети до ночи не спят. Друзья, я надеюсь, что скоро мы снова сможем с вами встречаться, петь песни, а сейчас мы должны беречь себя и своих близких». - рассказал Гиги Дедаламазишвили.

Ранее в эфире НСН, лидер группы «НАИВ!» Александр Чача Иванов рассказал о том, что из-за карантина он без денег и намерен просит помощи в США.

