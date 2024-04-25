«Упор на слова»: Кормухина раскрыла слабые стороны русского рока

Лидер рок-группы Papa Roach Джейкоби Шэддикс заявил, что интерес к рок-музыке возрождается. По его словам, группа Papa Roach, а также его коллеги по сцене Disturbed до сих пор востребованы. Кормухина согласилась с тем, что рок-музыка становится все популярнее.



«Да, заметно, есть такие изменения. В нашей стране, к сожалению, публика всегда очень жестко делилась на шансон, поп-музыку и рок-музыку. У нас нет такого, чтоб рок-культура воспринималась так, как она воспринимается в англоязычных странах, откуда, собственно, и произошли все знаковые рок-группы. В Италии были свои рок успехи, в Японии, но у нас, к сожалению, всегда делался упор на слова, а не на музыку, это беда нашей рок-музыки», - сказала собеседница НСН.