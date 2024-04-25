«Упор на слова»: Кормухина раскрыла слабые стороны русского рока
Рок-культура в России воспринимается иначе, нежели в англоязычных странах, на русский рок негативно влияет недостаток образованности музыкантов, заявила НСН Ольга Кормухина.
Интерес к российской рок-музыке возрождается, но ее беда в том, что слова важнее мелодии, заявила НСН заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
Лидер рок-группы Papa Roach Джейкоби Шэддикс заявил, что интерес к рок-музыке возрождается. По его словам, группа Papa Roach, а также его коллеги по сцене Disturbed до сих пор востребованы. Кормухина согласилась с тем, что рок-музыка становится все популярнее.
«Да, заметно, есть такие изменения. В нашей стране, к сожалению, публика всегда очень жестко делилась на шансон, поп-музыку и рок-музыку. У нас нет такого, чтоб рок-культура воспринималась так, как она воспринимается в англоязычных странах, откуда, собственно, и произошли все знаковые рок-группы. В Италии были свои рок успехи, в Японии, но у нас, к сожалению, всегда делался упор на слова, а не на музыку, это беда нашей рок-музыки», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, рок-музыканты должны быть образованными, им необходимо изучать теорию и историю музыки.
«Также сказывается недостаток образования. Если, например, говорить о западных рок-группах, то там редко встречались самоучки, которые были интересны, в основном все музыканты были с хорошей музыкальной образовательной базой. Нам не хватает четкой мелодии, интересной гармонии. Мы же все-таки страна Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Рахманинова! Наш потрясающий музыкальный, гармонический багаж, русский, свой! Здесь стоило бы покопаться, но лень-матушка… Это не нехватка времени, это лень! Можно найти время, чтобы слушать хорошую музыку, но одним слушанием тоже не отделаешься, нужно заниматься с мастерами, которые разбираются, нужно изучать историю музыки, теорию музыки. Это беда нашей современной рок-школы», - отметила певица.
Ранее Кормухина раскритиковала рок-музыканта Сергея Шнурова из-за его отношения к профессии, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Тишковец: «Ржавые» дожди пройдут в Поволжье и на Урале
- США разрешили экспортировать в Россию некоторые типы медоборудования
- США внесли в список санкций по России трех граждан и две компании Ирана
- Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы за шпионаж
- Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки
- Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует
- АТОР: Спрос на речные круизы по России в 2024 году вырос на 20%
- Гуцул обвинила Санду в возбуждении уголовного дела против нее
- Рябков: БРИКС не отказывается от создания единой валюты
- Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru