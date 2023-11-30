«Маршал, Машков и Носков»: Сергей Жилин о рок-музыке и шедеврах

1

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил виртуозный пианист, народный артист России Сергей Жилин, ставший одной из главных звезд недавней церемонии вручения премии «Все цвета джаза».

***

Музыкальный уикенд в столице откроет сегодня «Калинов мост» (30 декабря, «16 Тонн»). В выходные в Москве также выступят «Моральный кодекс» (1 декабря, «16 Тонн»), «Заточка» (1 декабря, «VK Stadium») и Дельфин (2 декабря, «1930»), а «Ундервуд» и «Мураками» дадут двойные концерты в двух столицах.

В Санкт-Петербурге вообще намечается рок-нашествие. В городе на Неве также выступят «Пикник», «Крематорий», «Ария», «Мельница» и Глеб Самойлов.

Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Волгограде, Кипелов отправится в Оренбург, «Пилот» - в Архангельск, а «Тайм-Аут» - в Тулу.

Кроме того, в «Крокусе» состоится большой концерт, приуроченный к 85-летию Владимира Высоцкого. Одним из его участников будет Александр Маршал, которого отметил Сергей Жилин.

«К рок-музыке я отношусь замечательно, великолепно. Она мне очень нравится. Конечно, в этом направлении я вырос, в первую очередь, на Deep Purple. Джон Лорд, Иэн Пейс, Ричи Блэкмор, безусловно, Ян Гиллан. Из наших исполнителей, безусловно, Саня Маршал, Коля Носков, вообще вся группа "Парк Горького", Саша Белов, гитарист», - отметил руководитель «Фонографа».

Он также подвел джазовые итоги года и рекомендовал лучшие клубы столицы.

«Тут долго раздумывать не нужно. Конечно, это клуб Алексея Козлова, клуб Игоря Бутмана, джаз-клуб Сергея Жилина "Фонограф". Еще есть "Эссе", а вот в джеме, по-моему джазовых концертов уже нет. Этот год у нас юбилейный. Конечно, нужно отметить, что мы сделали программу, посвященную Рахманинову, мы сделали новый проект "КВН-Фонограф-Джаз", беспринципное одноактное воздействие. Была еще "Земля, Ветер, Огонь", которую мы культивируем в этом году как одно из главных юбилейных событий. Мы выпускаем четыре юбилейных альбома, которые должны выйти в декабре. У нас остались выступления в клубе Алексея Козлова 3 декабря, 20-го и 26-го в ММДМ, в Театральном зале и в Зале Шнитке, будут и новогодние программы», - пригласил Жилин.

