«Маршал, Машков и Носков»: Сергей Жилин о рок-музыке и шедеврах
Сергей Жилин в эфире НСН назвал рок-музыку великолепной, отметил «Парк Горького», Машкова и Ширвиндта, а также указал на сериал-шедевр.
Концерты: Маршал, джаз и «беспринципное воздействие»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил виртуозный пианист, народный артист России Сергей Жилин, ставший одной из главных звезд недавней церемонии вручения премии «Все цвета джаза».
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Музыкальный уикенд в столице откроет сегодня «Калинов мост» (30 декабря, «16 Тонн»). В выходные в Москве также выступят «Моральный кодекс» (1 декабря, «16 Тонн»), «Заточка» (1 декабря, «VK Stadium») и Дельфин (2 декабря, «1930»), а «Ундервуд» и «Мураками» дадут двойные концерты в двух столицах.
В Санкт-Петербурге вообще намечается рок-нашествие. В городе на Неве также выступят «Пикник», «Крематорий», «Ария», «Мельница» и Глеб Самойлов.
Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Волгограде, Кипелов отправится в Оренбург, «Пилот» - в Архангельск, а «Тайм-Аут» - в Тулу.
Кроме того, в «Крокусе» состоится большой концерт, приуроченный к 85-летию Владимира Высоцкого. Одним из его участников будет Александр Маршал, которого отметил Сергей Жилин.
«К рок-музыке я отношусь замечательно, великолепно. Она мне очень нравится. Конечно, в этом направлении я вырос, в первую очередь, на Deep Purple. Джон Лорд, Иэн Пейс, Ричи Блэкмор, безусловно, Ян Гиллан. Из наших исполнителей, безусловно, Саня Маршал, Коля Носков, вообще вся группа "Парк Горького", Саша Белов, гитарист», - отметил руководитель «Фонографа».
Он также подвел джазовые итоги года и рекомендовал лучшие клубы столицы.
«Тут долго раздумывать не нужно. Конечно, это клуб Алексея Козлова, клуб Игоря Бутмана, джаз-клуб Сергея Жилина "Фонограф". Еще есть "Эссе", а вот в джеме, по-моему джазовых концертов уже нет. Этот год у нас юбилейный. Конечно, нужно отметить, что мы сделали программу, посвященную Рахманинову, мы сделали новый проект "КВН-Фонограф-Джаз", беспринципное одноактное воздействие. Была еще "Земля, Ветер, Огонь", которую мы культивируем в этом году как одно из главных юбилейных событий. Мы выпускаем четыре юбилейных альбома, которые должны выйти в декабре. У нас остались выступления в клубе Алексея Козлова 3 декабря, 20-го и 26-го в ММДМ, в Театральном зале и в Зале Шнитке, будут и новогодние программы», - пригласил Жилин.
Театр: От Машкова до Ширвиндта
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль «Призраки Марса» в Театре Гоголя, «Над пропастью во ржи» в Театре имени Ермоловой и «Вишневый сад» в Театре на Таганке.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Шёпот сердца» Евгения Гришковца и «Итальянку в Алжире» в Мариинке.
Ну а Сергей Жилин рекомендовал спектакли Театра Сатиры и Театра Олега Табакова.
«К сожалению, в театр хожу не часто, но достаточно точно. Если иду в театр, то на что-нибудь хорошее. Запомнилась, конечно, пьеса "Матросская тишина" (на фото) в театре Владимира Машкова. Это просто забрало полностью, я вообще ни на секунду не отвлекался, хотя там достаточно маленькие и неудобные для меня сидения. Очнулся только после того, как все закончилось, смотрю 1 час 50 минут прошло без перерыва, вот так. "Матросскую тишину" очень рекомендую. Также недавно был на спектакле в Театре Сатиры, главную роль в котором играл Александр Ширвиндт вместе с Сашей Олешко. Тоже потрясающий спектакль, мне очень понравился», - отметил музыкант.
Кино: Теща, холмы и шедевр.
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой называют комедию «Теща» (на фото) с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой.
Россияне также увидят новый боевик Джона Ву «Немая ярость» и французскую комедию «Шопоголики». Кроме того, в Москве стартует кинофестиваль авторского кино «Зимний».
Ну а Сергей Жилин рассказал НСН о «шедевральном сериале».
«Кино люблю, за новинками слежу, но в последнее время не успеваю никуда ходить. Дома иногда смотрю что-то. Сериал "Беспринципные" из того, что запомнилось. "Два холма", первая часть – смешной такой, а "Беспринципные" – это такой шедевр», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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