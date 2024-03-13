Солистка «Мураками» назвала фонограмму трагедией для рок-музыканта

Выступление под фонограмму может стать спасением, если артист испытывает проблемы со связками, однако настоящему рок-музыканту непросто выступать под «фанеру», заявила в интервью НСН лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова.



По словам музыкального критика Евгения Бабичева, артисты нередко используют фонограмму, чтобы сохранить силы или качество выступления, если концертная площадка не может обеспечить технические условия. Однако народный артист СССР Иосиф Кобзон и заслуженный артист РФ Николай Носков никогда не выступали под фонограмму, отметил Бабичев.