Солистка «Мураками» назвала фонограмму трагедией для рок-музыканта
Работа под фонограмму ограничивает артиста, заявила НСН лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова.
Выступление под фонограмму может стать спасением, если артист испытывает проблемы со связками, однако настоящему рок-музыканту непросто выступать под «фанеру», заявила в интервью НСН лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова.
По словам музыкального критика Евгения Бабичева, артисты нередко используют фонограмму, чтобы сохранить силы или качество выступления, если концертная площадка не может обеспечить технические условия. Однако народный артист СССР Иосиф Кобзон и заслуженный артист РФ Николай Носков никогда не выступали под фонограмму, отметил Бабичев.
«Сложно, когда голосовой аппарат работает неисправно, когда связки или горло опухли. Для многих артистов работать под фонограмму – выход. Существует множество вариантов «облегчить» работу голоса, например, бэк-вокал, поющий вживую. Но основной голос, конечно, должен звучать - иначе зритель как будто приходит в ресторан, а ему вместо живой еды приносят красивый, но искусственный муляж. Я люблю петь, мне нравится делиться энергией с залом. Если того требуют обстоятельства, мне лично выступать под фонограмму весьма сложно, потому что я - вольный артист, пою так, как на душе в данный момент», - сказала она.
Исполнительница добавила, что рок-музыкантам непросто работать под фонограмму, не каждый готов подстроиться под подобные обстоятельства.
«Если артист поет под фонограмму, это всегда чувствуется, по крайней мере, я всегда это ощущаю. Сыграть в фонограмму для хорошего музыканта – труд, так как хочется именно играть, а не делать вид. Для многих это настоящее унижение, для настоящего рок-музыканта - это трагедия. Кто-то мирится с этим, а кто-то - нет. У каждого есть выбор», - заключила собеседница НСН.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Радиоточке НСН», что артисты вынуждены выступать под фонограмму, поскольку иногда нет возможности отстроить звук на концертной площадке.
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