«Юмор и провокация»: Мировую популярность трека «Сигма бой» назвали неслучайной

Автор трека «Сигма Бой» изначально использовал провокации в песне, рассчитывая на то, что композиция завирусится по всему миру. Так и вышло, заявил НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.

Ранее в Европарламенте обсудили «опасность» песни российских школьниц-блогеров «Sigma Boy» («Сигма Бой»). В частности, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом. По ее словам, песню создали, чтобы внедрять российские идеи в общество. Ступников призвал относиться к подобным обвинениям с юмором.