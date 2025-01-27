«Юмор и провокация»: Мировую популярность трека «Сигма бой» назвали неслучайной
Денис Ступников заявил НСН, что западная борьба с русской культурой только помогает продвигать плоды творчества отечественных авторов.
Автор трека «Сигма Бой» изначально использовал провокации в песне, рассчитывая на то, что композиция завирусится по всему миру. Так и вышло, заявил НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.
Ранее в Европарламенте обсудили «опасность» песни российских школьниц-блогеров «Sigma Boy» («Сигма Бой»). В частности, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом. По ее словам, песню создали, чтобы внедрять российские идеи в общество. Ступников призвал относиться к подобным обвинениям с юмором.
«Показателем успеха является попадание этого трека в чарт Billboard, чего давно не было. Что касается шумихи вокруг хита, нам это все играет на руку. Не секрет, что любое высказывание людей такого ранга в культуре автоматически привлекает людей. Если кто-то не слышал еще трек, после этого обязательно послушают. К подобным обвинениям надо относиться с изрядной долей юмора. Одни видят в песне пропаганду ценностей. У нас, наоборот, в стране говорят, что это слишком развязная история. Тут надо понимать, что песню написал профессиональный хитмейкер, который эту провокационность закладывал специально. У него все получилось в этом смысле», - отметил он.
По его словам, западная борьба с русской культурой только помогает продвигать плоды творчества отечественных авторов, но основную работу все-таки делают соцсети.
«Медийное пространство построено по парадоксальному закону. С одной стороны, на Западе борются с русской культурой. С другой стороны, они продвигают ее с помощью своей же борьбы. Опасность в себе несет любая поп-культура вне зависимости от страновой принадлежности. В этих песнях нет души, нет духовной вертикали, связи человека с Богом. Все это основано на низменных инстинктах. Эта песня не исключение. В этой ситуации я могу посоветовать не зацикливаться на таких песнях, а слушать рок, джаз, образцы, которые проверены временем, которые возвышают человека. Секрета международного успеха нет. Лидеры мнений сегодня – это не люди, не продюсерские центры, это в большей степени соцсети, где трек просто вирусится. Рецепта нет, но авторы хитов стараются это просчитать, чтобы трек именно завирусился. Иначе про него никто и не узнает», - подытожил собеседник НСН.
Музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев ранее рассказал НСН, что творческий музыкальный проект, созданный с любовью, будет удостоен внимания вне зависимости от языка, на котором звучит.
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