Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась на 57-м году жизни, сообщило в среду издание The Irish Times.

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Подробностей смерти исполнительницы нет. У О’Коннор осталось трое детей. Сын певицы Шейн умер в прошлом году.

О'Коннор родилась в декабре 1966 года в пригороде Дублина. В возрасте 18 лет начала выступать в кафе и на свадьбах.

В 1987 году вышел ее дебютный альбом The Lion And The Cobra. Вторая пластинка I Do Not Want What I Haven’t Got получила премию «Грэмми» в номинации «лучший альтернативный альбом»

16 июля ушла из жизни британо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Ей было 76 лет. О причинах смерти не сообщалось, передает «Радиоточка НСН».

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