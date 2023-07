Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Подробностей смерти исполнительницы нет. У О’Коннор осталось трое детей. Сын певицы Шейн умер в прошлом году.

О'Коннор родилась в декабре 1966 года в пригороде Дублина. В возрасте 18 лет начала выступать в кафе и на свадьбах.

В 1987 году вышел ее дебютный альбом The Lion And The Cobra. Вторая пластинка I Do Not Want What I Haven’t Got получила премию «Грэмми» в номинации «лучший альтернативный альбом»

16 июля ушла из жизни британо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Ей было 76 лет. О причинах смерти не сообщалось, передает «Радиоточка НСН».