Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась на 57-м году жизни, сообщило в среду издание The Irish Times.
Подробностей смерти исполнительницы нет. У О’Коннор осталось трое детей. Сын певицы Шейн умер в прошлом году.
О'Коннор родилась в декабре 1966 года в пригороде Дублина. В возрасте 18 лет начала выступать в кафе и на свадьбах.
В 1987 году вышел ее дебютный альбом The Lion And The Cobra. Вторая пластинка I Do Not Want What I Haven’t Got получила премию «Грэмми» в номинации «лучший альтернативный альбом»
16 июля ушла из жизни британо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Ей было 76 лет. О причинах смерти не сообщалось, передает «Радиоточка НСН».
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