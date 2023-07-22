Le Figaro: Умерла дочь Чарли Чаплина актриса Джозефина Чаплин

Во Франции на 75-м году жизни скончалась дочь английского киноактера и режиссера Чарли Чаплина актриса Джозефина Чаплин, сообщила газета Le Figaro.

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О кончине Джозефины Чаплин изданию рассказали ее сыновья Шарли, Жюльен и Артур. Причину смерти они не назвали.

По данным газеты, прощание с актрисой прошло в семейном кругу и не освещалось в прессе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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