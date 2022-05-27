Умер участник рок-группы YES Алан Уайт
Английский барабанщик из рок-группы YES Алан Уайт умер в возрасте 72 лет. Об этом музыкальный коллектив сообщил на официальной странице в Twitter.
В своем сообщении, коллеги Уайта выразили соболезнования и поблагодарили умершего за 50-летнюю дружбу. Они добавили, что Уайт скончался после непродолжительной болезни.
На странице Уайта в одной из соцсетей члены его семьи сообщили, что музыкант умер в четверг у себя дома в пригороде Сиэтла штата Вашингтон.
Ранее стало известно о смерти английского клавишника из группы Depeche Mode Энди Флетчера.
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