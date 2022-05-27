Умер участник рок-группы YES Алан Уайт

В своем сообщении, коллеги Уайта выразили соболезнования и поблагодарили умершего за 50-летнюю дружбу. Они добавили, что Уайт скончался после непродолжительной болезни.

На странице Уайта в одной из соцсетей члены его семьи сообщили, что музыкант умер в четверг у себя дома в пригороде Сиэтла штата Вашингтон.

Ранее стало известно о смерти английского клавишника из группы Depeche Mode Энди Флетчера.

